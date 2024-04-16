В Умани мужчина нарисовал свастику на здании еврейской столовой, расположенной недалеко от квартала паломничества хасидов. Об этом сообщили в Официальном телеграмм канале Объединенной еврейской общины Украины - крупнейшей всеукраинской еврейской организации, передает УНН.

Детали

В еврейской общности сообщили, что данный инцидент произошел 12 апреля недалеко от квартала паломничества брацлавских хасидов.

Судя по фото, кроме свастики, злоумышленник написал враждебную к правоохранителям фразу A.C.A.B.

Еврейской общине непонятны мотивы парня, и что его побудило так поступить. Однако, они предварительно уже сами квалифицировали действия парня в соответствии с действующим законодательством, и отметили, что за рисование свастики он может сесть на 5 лет в тюрьму.

Такие действия могут быть нарушением ч.3 ста.173 КУоАП или ч.1 ст. 436 УКУ - об использовании символики тоталитарных режимов или изготовление, распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда тоталитарных режимов. Последнее может наказываться лишением свободы до 5 лет. - написали в сообществе.

Сегодня, во вторник 16.04.2024 надпись зарисовали.

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Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, полиция оперативно установила личность правонарушителя, проводятся все необходимые следственные действия, в том числе экспертиза.