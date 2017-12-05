В "Укрзализныце" заявили об убыточности пассажирских перевозок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Пассажирские перевозки для "Укрзализныци" являются убыточными. Об этом сообщит во время пресс-конференции и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.
"Для "Укрзализныци" пассажирские перевозки являются убыточными, но мы в них вкладываем, и будем продолжать развивать", - заявил он.
В то же время, как уточнил Кравцов, за 10 месяцев текущего года перевезено 138 млн пассажиров, что на 4 млн больше, чем за весь прошлый год, и на 5,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Напомним, с 10 декабря 2017 начнет действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза.