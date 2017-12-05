В "Укрзалізниці" заявили про збитковість пасажирських перевезень

“Для "Укрзалізниці" пасажирські перевезення є збитковими, але ми в них інвестуємо, та будемо продовжувати розвивати”, — заявив він.

Водночас, як уточнив Кравцов, за 10 місяців поточного року перевезено 138 млн пасажирів, що на 4 млн більше, ніж за весь минулий рік, та на 5,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Нагадаємо, з 10 грудня 2017 року почне діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу.