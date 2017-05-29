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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Укрзализныце" опровергли информацию о финансировании своих подразделений в "ЛДНР"

Киев • УНН

 • 8669 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В "Укрзализныце" отрицают информацию о существовании своих подразделений в "ЛДНР" и их финансирования. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" опровергли информацию о финансировании своих подразделений в "ЛДНР"

"Информация в СМИ, что "Укрзализныця" потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях в 2016 году более 680 млн грн - не объективная", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ПАО "Укрзализныця" при организации работы дирекций регионального филиала "Донецкая железная дорога" свои действия согласовало с силовыми структурами и министерствами. В частности, алгоритм погашения задолженности по зарплате работникам ГП "Донецкая железная дорога", которые переводятся в региональный филиал, был согласован на совместных совещаниях Министерства инфраструктуры Украины, СБУ, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и ПАО "Укрзализныця".

"Указанные в статье средства были использованы преимущественно на оплату труда и социальные мероприятия работникам Донецкой и Луганской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Донецкая железная дорога". Зарплата выплачивалась работникам, которые оформили трудовые отношения с региональным филиалом, в том числе и путем перевода с ГП "Донецкая железная дорога". Аппарат управления регионального филиала расположен в городе Лиман, на подконтрольной украинской власти территории. Соответственно финансовые операции, в том числе и выплата зарплаты, осуществлялись на подконтрольной украинской власти территории, в том числе через банки, которые работают здесь. Никаких финансовых отношений с так называемыми "ДНР" или "ЛНР" региональный филиал "Донецкая железная дорога" не имеет ", - отметили в "Укрзализныце".

В ведомстве также отметили, что во исполнение решения СНБО с марта 2017 перевозки грузов железнодорожным транспортом между контролируемой и временно неподконтрольной территориями не производится. В 2016 году большинство грузов, которые были перевезены из неподконтрольной территории на подконтрольную железнодорожным транспортом, составляло каменный уголь - 11,8 млн тонн и кокс - 1,3 тыс. тонн. Расчеты за перевозку грузов осуществлялись только на подконтрольной украинской власти территории, перемещения грузов происходило через контрольные пункты въезда/выезда и в соответствии с порядком, который был утвержден приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ от 12.06.15 № 415 ог.

Напомним, что некоторые украинские СМИ ранее сообщали о том, что "Укрзализныця" потратила на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории, 681,238 млн грн.

Как сообщал УНН, по факту растраты 185 млн должностными лицами "Укрзализныци" открыли производство.

Украинские Национальные Новости

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