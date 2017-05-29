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В "Укрзалізниці" спростували інформацію про фінансування своїх підрозділів в "ЛДНР"

Київ • УНН

 • 8669 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. В "Укрзалізниці" заперечили інформацію про існування своїх підрозділів в "ЛДНР" та їх фінансування. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" спростували інформацію про фінансування своїх підрозділів в "ЛДНР"

“Інформація у ЗМІ, що „Укрзалізниця“ витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях у 2016 році понад 680 млн грн, — не об’єктивна”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві відзначають, що ПАТ “Укрзалізниця” під час організації роботи дирекцій регіональної філії “Донецька залізниця” свої дії погоджувало із силовими структурами та причетними міністерствами. Зокрема, алгоритм погашення заборгованості із зарплати працівникам ДП “Донецька залізниця”, які переводяться до регіональної філії, було погоджено на спільних нарадах Міністерства інфраструктури України, СБУ, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України і ПАТ “Укрзалізниця”.

“Зазначені в статті кошти були використані переважно на оплату праці та соціальні заходи працівникам Донецької та Луганської дирекції залізничних перевезень регіональної філії „Донецька залізниця“. Зарплата виплачувалася працівникам, які оформили трудові відносини з регіональною філією, у тому числі й шляхом переведення з ДП „Донецька залізниця“. Апарат управління регіональної філії розташований у місті Лиман, на підконтрольній українській владі території. Фінансові операції відповідно, у тому числі й виплата зарплати, здійснювалися на підконтрольній українській владі території, у тому числі через банки, які працюють тут. Жодних фінансових відносин з так званими „ДНР“ чи „ЛНР“ регіональна філія „Донецька залізниця“ не має”, — зазначили в “Укрзалізниці”.

У відомстві також зауважили, що на виконання рішення РНБО з березня 2017 року перевезення вантажів залізничним транспортом між контрольованою та тимчасово непідконтрольною територіями не здійснюється. У 2016 році більшість вантажів, які були перевезені з непідконтрольної території на підконтрольну залізничним транспортом, становило кам’яне вугілля — 11,8 млн тонн та кокс — 1,3 тис. тонн. Розрахунки за перевезення вантажів здійснювалися лише на підконтрольній українській владі території, переміщення вантажів відбувалося через контрольні пункти в’їзду/виїзду та відповідно до порядку, що був затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ від 12.06.15 № 415 ог.

Нагадаємо, що деякі українські ЗМІ раніше повідомляли про те, що “Укрзалізниця” витратила на свій підрозділ, що діє на неконтрольованій території, 681,238 млн грн.

Як повідомляв УНН, за фактом розтрати 185 млн посадовцями “Укрзалізниці” відкрили провадження.

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