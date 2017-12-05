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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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В "Укрзализныце" рассказали о новом графике движения поездов

В "Укрзализныце" рассказали о новом графике движения поездов

Киев  •  УНН

 • 21553 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. С 10 декабря 2017 года начнет действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза. Об этом сообщит во время пресс-конференции и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

“Новый график движения поездов начнет действовать с 10 декабря этого года. Он предоставляет пассажирам новые возможности для путешествий. В частности, новый график предусматривает курсирование 190 пар поездов, из которых 110 пар — поезда, которые будут курсировать в течение всего года, а остальные — дополнительные и летние поезда. В новом графике появятся новые поезда, части поездов продлены маршруты”, — сообщил он.

По словам Е.Кравцова, новый график сформирован с учетом спроса на перевозки и на основе анализа пассажиропотока в предыдущие периоды. Поэтому в новом графике появится более 10 новых поездов: Ивано-Франковск — Константиновка, Львов — Одесса, Одесса — Яремче — Перемышль, Ужгород — Лисичанск, Киев — Запорожье, Ковель — Харьков, Львов — Чоп (в составе которого будет курсировать беспересадочный вагон в новом сообщении Киев — Вена), Сумы — Шостка, Киев-Тернополь, Ковель — Холм, Киев — Черкассы.

Напомним, 2 декабря “Укрзализныця” начала продажу билетов на поезда, которые едут в страны Европейского союза.

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