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В “Укрзалізниці” розповіли про новий графік руху поїздів

В “Укрзалізниці” розповіли про новий графік руху поїздів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. З 10 грудня 2017 року почне діяти новий графік руху поїздів на території України, країн СНД, Балтії та Євросоюзу. Про це повідомів під час прес-конференції в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.

“Новий графік руху поїздів почне діяти із 10 грудня цього року. Він надає пасажирам нові можливості для подорожей. Зокрема, новий графік передбачає курсування 190 пар поїздів, з яких 110 пар — поїзди, що курсуватимуть протягом всього року, а решта — додаткові та літні поїзди. У новому графіку з’являться нові поїзди, частині поїздів подовжено маршрути”, — повідомив він.

За словами Є.Кравцова, новий графік сформовано з урахуванням попиту на перевезення та на основі аналізу пасажиропотоку у попередні періоди. Тому у новому графіку з’явиться більше 10 нових поїздів: Івано-Франківськ — Костянтинівка, Львів — Одеса, Одеса — Яремче — Перемишль, Ужгород — Лисичанськ, Київ — Запоріжжя, Ковель — Харків, Львів — Чоп (у складі якого курсуватиме безпересадковий вагон у новому міжнародному сполученні Київ — Відень), Суми — Шостка, Київ —Тернопіль, Ковель — Холм, Київ — Черкаси.

Нагадаємо, 2 грудня “Укрзалізниця” почала продаж квитків на поїзди, які їдуть до країн Європейського союзу.

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