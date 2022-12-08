В «Укрзализныце» объяснили, как будут работать в случае нового блекаута

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«28 июня мы запустили процедуру подготовки компании к зиме. Где-то на середину июля поняли, что базовым сценарием будет попытка российских войск отключить нам электроэнергию и теплоснабжение», — рассказал Камышин.

Чтобы пройти зиму без централизованных поставок электроэнергии и тепла, в компании разработали ряд мероприятий. От уменьшения площадей производственных помещений, обогреваемых централизованным теплоснабжением, до резервирования всех вокзалов генераторами.

«Мы своими силами и при поддержке партнеров заранее снабдили себя генераторами, буржуйками и дровами. На сегодняшний день у нас есть готовых 9200 буржуек и 15 тыс. кубов дров», — рассказывает Камышин.

Он сообщил, что во время предварительных масштабных отключений электроснабжения сервисы УЗ по приобретению билетов работали, однако могут возникать проблемы на стороне клиента. В случае исчезновения связи на стороне клиента, он советует идти на железнодорожный вокзал, где практически гарантированно будет свет и связь, будут работать кассы.

«В случае необходимости — увеличим количество касс и кассиров. Пока мы видим, что существующих каналов продаж достаточно во всех городах Украины», - заверил Камышин.

Он добавил, что все поезда, на которые проданы билеты, будут курсировать, а также они не будут отправляться раньше, чем по расписанию. Однако поезда, особенно дальнего следования, могут задерживаться.

Добавим

Во время массированных ракетных ударов в ноябре было обесточено более половины железнодорожных участков. Тогда самая большая задержка составила 16 часов — это был поезд Краматорск-Киев.