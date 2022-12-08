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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В «Укрзалізниці» пояснили, як працюватимуть у разі нового блекауту

В «Укрзалізниці» пояснили, як працюватимуть у разі нового блекауту

Київ • УНН

 • 862923 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. «Укрзалізниця» забезпечена генераторами та буржуйками. Але за квитками, можливо, доведеться йти до кас. Про це НВ Бізнес розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін, передає УНН.

Цитата

«28 червня ми запустили процедуру підготовки компанії до зими. Десь на середину липня зрозуміли, що базовим сценарієм буде спроба російських військ відключити нам електроенергію та теплопостачання», — розповів Камишін.

Щоб пройти зиму без централізованого постачання електроенергії та тепла, в компанії розробили ряд заходів. Від зменшення площ виробничих приміщень, які обігріваються централізованим теплопостачанням до резервування всіх вокзалів генераторами.

«Ми своїми силами та за підтримки партнерів заздалегідь забезпечили себе генераторами, буржуйками та дровами. На сьогоднішній день у нас є готових 9200 буржуйок та 15 тис кубів дров», — розповідає Камишін.

Він повідомив, що під час попередніх масштабних відключень електропостачання сервіси УЗ з придбання квитків працювали, однак, можуть виникати проблеми на боці клієнта. У разі зникнення зв’язку на боці клієнта, він радить іти на залізничний вокзал, де практично гарантовано буде світло та зв’язок, працюватимуть каси. «Якщо буде потреба — збільшимо кількість кас та касирів. Поки що ми бачимо, що існуючих каналів продажу достатньо в усіх містах України», - запевнив Камишін.

Він додав, що усі потяги, на які продані квитки, курсуватимуть, а також вони не відправлятимуться раніше ніж за розкладом. Однак, потяги, особливо дальнього слідування можуть затримуватися.

Додамо

Під час масованих ракетних ударів у листопаді було знеструмлено більше половини залізничних ділянок. Тоді найбільша затримка склала 16 годин — це був потяг Краматорськ-Київ.

Українські Національні Новини

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