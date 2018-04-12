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В "Укртелефильме" попросили исполнительную службу вернуть изъятые компьютеры

В "Укртелефильме" попросили исполнительную службу вернуть изъятые компьютеры

Киев  •  УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель комиссии по преобразованию ГП "Укртелефильм" Тарас Аврахов обратился с письмом к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой посодействовать возвращению исполнительной службой изъятых компьютеров и материалов, где были доказательства возможных правонарушений бывшего главного бухгалтера и экс-руководителя отдела кадров "Укртелефильма". Соответствующее письмо есть в распоряжении УНН.

Согласно письму, без предупреждения в ГП "Укртелефильм" пришли сотрудники Днепровского районного отдела Государственной исполнительной службы. Они выломали двери в кабинет генерального директора, а также вошли в опечатанные кабинеты бывшего главного бухгалтера и экс-руководителя отдела кадров ГП. В письме указывается, что эти кабинеты были опечатаны для сохранения доказательств о причастности этих экс-чиновников к противоправной деятельности.

В письме отмечается, что 4 апреля 2018 года председатель комиссии по преобразованию ГП "Укртелефильм" обратился в столичную прокуратуру с заявлениями об уголовном правонарушении бывшего главного бухгалтера и экс-руководителя отдела кадров госпредприятия, а уже 5 апреля исполнительная служба "врывается в кабинет генерального директора, опечатаны кабинеты бухгалтерии и отдела кадров, откуда выносятся компьютеры-носители информации".

В связи с этим председатель комиссии обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко, в котором, в частности, отметил: "Информирую Вас, что следователями Национальной полиции было задокументировано этот противоправный эпизод. Вместе с тем прошу провести служебное расследование упомянутого события, чтобы вещественные доказательства и вынесенное имущество были возвращены".

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