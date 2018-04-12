В "Укртелефільмі" попросили виконавчу службу повернути вилучені комп'ютери
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова комісії з перетворення ДП "Укртелефільм" Тарас Аврахов звернувся з листом до міністра юстиції України Павла Петренка з проханням посприяти поверненню виконавчою службою вилучених комп’ютерів та матеріалів, де були докази можливих правопорушень колишнього головного бухгалтера та екс-керівника відділу кадрів "Укртелефільму". Відповідний лист є у розпорядженні УНН.
Згідно з листом, без попередження до ДП "Укртелефільм" прийшли співробітники Дніпровського районного відділу Державної виконавчої служби. Вони виламали двері до кабінету генерального директора, а також увійшли до опечатаних кабінетів колишнього головного бухгалтера та екс-керівника відділу кадрів ДП. У листі вказується, що ці кабінети були опечатані для збереження доказів стосовно причетності цих екс-посадовців до протиправної діяльності.
У листі зазначається, що 4 квітня 2018 року голова комісії з перетворення ДП "Укртелефільм" звернувся до столичної прокуратури із заявами про кримінальне правопорушення колишнього головного бухгалтера та екс-керівника відділу кадрів держпідприємства, а вже 5 квітня виконавча служба "вдирається до кабінету генерального директора, опечатані кабінети бухгалтерії та відділу кадрів, звідки виносяться комп’ютери-носії інформації".
У зв’язку з цим голова комісії звернувся до міністра юстиції України Павла Петренка, в якому, зокрема, зауважив: "Інформую Вас, що слідчими Національної поліції було задокументовано цей протиправний епізод. Разом з тим прошу провести службове розслідування згаданої події, аби речові докази і винесене майно були повернуті".