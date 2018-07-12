В "Укроборонпроме" рассказали об экспертизах по событиям на Ровенском полигоне

"Во время проведения следственного эксперимента (относительно событий на Ровенском полигоне - ред.) проверялись повреждения, которые произошли при различных способах подрыва миномета ("Молот" - ред.) Для того, чтобы отработать все возможные версии. Сейчас институт судебных экспертиз проверяет химический состав (металла, из которого был сделан ствол миномета - ред.) и физические показатели. Следственный эксперимент создавался для того, чтобы определить - это действительно была техническая причина, или человеческий фактор. Сейчас мы пока имеем последствия подрыва мины в канале ствола и те следы , какие она оставляет после того, как это произошло. По этим еще рано делать какие-то выводы, потому дождемся результатов экспертизы", - сообщил С.Омельченко.



Как повидомялв УНН, миномет "Молот", скорее всего, разорвался через двойное его заряжение, в результате чего погибли трое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены. Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.