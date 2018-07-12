В "Укроборонпромі" розповіли про експертизи щодо подій на Рівненському полігоні

"Під час проведення слідчого експерименту (щодо подій на Рівненському полігоні – ред.) перевірялися пошкодження, які відбулися при різних способах підриву міномета ("Молот" – ред.) для того, щоб відпрацювати усі можливі версії. Зараз інститут судових експертиз перевіряє хімічний склад (металу, з якого був зроблений ствол міномета – ред.) і фізичні показники. Слідчий експеримент створювався для того, щоб визначити – це дійсно була технічна причина, чи людський фактор. Зараз ми маємо поки що наслідки підриву міни у каналі ствола і ті сліди, які вона залишає після того, як це відбулося. За цим ще рано робити якісь висновки, тому дочекаємось результатів експертизи", – повідомив С.Омельченко.



Як повідомялв УНН, міномет “Молот”, скоріше за все, розірвався через подвійне його заряджання, у результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев’ятеро були поранені. Про це сьогодні сказав заступник міністра оборони України Ігор Павловський під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.