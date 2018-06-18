В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах наблюдается засуха

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Сейчас в некоторых центральных, южных и северных регионах Украины наблюдается засуха. Об этом УНН сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"До этих дождей, которые у нас были на прошлой неделе, то вообще на всей территории Украины наблюдалась засуха. Сейчас прошли очень хорошие дожди в центральных областях, они были неравномерные, но они сбили засуху и улучшили развитие практически всех культур. При этом во многих регионах Херсонской, Николаевской, Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей дождей было немного или даже совсем не было. Поэтому там ситуация остается напряженной, то есть засуха там продолжается. Наиболее критическое состояние на сегодня - это Запорожская область, которую обходили абсолютно все дожди. Там сегодня ситуация наиболее сложная, тревожная и критическая", - заявила Адаменко.

Вместе с тем, она отметила, что в целом по Украине, кроме Запорожья, критической угрозы урожаю пока нет.

"Если вообще брать по Украине, то критической ситуации на сегодня мы не имеем. Урожай будет получен, вполне достойный, возможно хуже, чем в прошлом году, но он будет не намного меньше. На сегодня критическая ситуация в Запорожской области. Там будет получен очень низкий урожай озимой пшеницы, ярового ячменя. Но для поздних культур, таких как кукуруза, подсолнечник, у них длительный вегетационный период, то есть ситуация еще может измениться, если ближайшего недели пройдут дожди", - отметила она.

Напомним, ранее синоптики предупредили о пожарной опасности в ряде областей Украины.

Как сообщал УНН, 4 мая директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что почти во всех регионах Украины уже начались грунтовые засухи.

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