В Укргідрометцентрі розповіли, в яких регіонах спостерігається засуха

“До цих дощів, які ми мали минулого тижня, то взагалі на всій території України спостерігалась засуха. Наразі пройшли дуже гарні дощі в центральних областях, вони були нерівномірні, але вони збили засуху і покращили розвиток практично всіх культур. При цьому в багатьох регіонах Херсонської, Миколаївської, Одеської, Донецької, Луганської, Харківської областей, дощів було небагато, або навіть їх зовсім не було. Тому там ситуація залишається напруженою, тобто засуха там триває. Найбільш критичний стан на сьогодні — це Запорізька область, яку оминали абсолютно всі дощі. Там на сьогодні ситуація найбільш складна, тривожна і критична”, — заявила Адаменко.

Разом з тим, вона зазначила, що загалом по Україні, окрім Запоріжжя, критичної загрози урожаю наразі немає.

“Якщо взагалі брати по Україні, то критичної ситуації на сьогодні ми не маємо. Урожай буде отриманий, цілком достойний, можливо гірший, ніж минулого року, але він буде не набагато менший. На сьогодні критична ситуація в Запорізькій області. Там буде отриманий дуже низький урожай озимої пшениці, ярового ячменю. Але для пізніх культур, таких як кукурудза, соняшник, в них тривалий вегетаційний період, тобто ситуація ще може змінитися, якщо найближчого тижні пройдуть дощі”, — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про пожежну небезпеку в низці областей України.

Як повідомляв УНН, 4 травня директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що майже у всіх регіонах України вже розпочалися ґрунтові засухи.