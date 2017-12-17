В Укргидрометцентра рассказали, какую погоду ожидать Новый год

"Мы можем спрогнозировать погоду лишь на 7 - 10 дней, поэтому пока говорить за рано (о погоде на Новый год - ред.). По предварительным данным, начиная с 23 - 25 декабря будет потепление, но насколько оно сбудется и затянется пока рано говорить. Все таки, по предварительным расчетам, на Новый год должен быть не большой мороз", - сказал А.Прокоменко.

Также он отметил, что скорее всего, снег и мороз на Новый год увидят украинцы, проживающие в Западной части Украины.

Относительно погоды в столице пока точно говорить рано.

Как сообщал УНН, сегодня, 17 декабря, на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается.