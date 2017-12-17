В Укргидрометцентра рассказали, какую погоду ожидать Новый год
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По предварительным данным, на Новый год украинский может ожидать морозная погода. Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает корреспондент УНН.
"Мы можем спрогнозировать погоду лишь на 7 - 10 дней, поэтому пока говорить за рано (о погоде на Новый год - ред.). По предварительным данным, начиная с 23 - 25 декабря будет потепление, но насколько оно сбудется и затянется пока рано говорить. Все таки, по предварительным расчетам, на Новый год должен быть не большой мороз", - сказал А.Прокоменко.
Также он отметил, что скорее всего, снег и мороз на Новый год увидят украинцы, проживающие в Западной части Украины.
Относительно погоды в столице пока точно говорить рано.
Как сообщал УНН, сегодня, 17 декабря, на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается.