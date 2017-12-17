В Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду очікувати на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За попередніми даними, на Новий рік українців може очікувати морозна погода. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент УНН.
“Ми можемо спрогнозувати погоду лише на 7 — 10 днів, тому поки що говорити за рано (про погоду на Новий рік — ред.). За попередними даними, починаючи з 23 — 25 грудня буде потепління, але на скільки воно справдиться і затягнеться поки що рано говорити. Все таки, по попередніх розрахунках, на Новий рік має бути не великий мороз”, — сказав А.Прокоменко.
Також він зазначив, що швидше за все, сніг і мороз на Новий рік побачать українці, які мешкають у Західній частині України.
Щодо погоди у столиці поки що точно говорити зарано.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 17 грудня, на більшості території України істотних опадів не очікується.