В Укргідрометцентрі розповіли, яку погоду очікувати на Новий рік

“Ми можемо спрогнозувати погоду лише на 7 — 10 днів, тому поки що говорити за рано (про погоду на Новий рік — ред.). За попередними даними, починаючи з 23 — 25 грудня буде потепління, але на скільки воно справдиться і затягнеться поки що рано говорити. Все таки, по попередніх розрахунках, на Новий рік має бути не великий мороз”, — сказав А.Прокоменко.

Також він зазначив, що швидше за все, сніг і мороз на Новий рік побачать українці, які мешкають у Західній частині України.

Щодо погоди у столиці поки що точно говорити зарано.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 17 грудня, на більшості території України істотних опадів не очікується.