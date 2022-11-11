В Укрэнерго рассказали детали ограничения потребления на 12 ноября: список областей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Завтра, 12 ноября, круглосуточные плановые отключения света будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Укрэнерго отмечает, что в других областях Украины отключения не прогнозируются.
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"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!", - говорится в сообщении.
Добавим
Как сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в пятницу, 11 ноября, в Киеве по аварийным отключениям электроэнергии снова входят в графики.