В Укрэнерго рассказали детали ограничения потребления на 12 ноября: список областей

Детали

Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Укрэнерго отмечает, что в других областях Украины отключения не прогнозируются.

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"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло. Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления!", - говорится в сообщении.

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Как сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в пятницу, 11 ноября, в Киеве по аварийным отключениям электроэнергии снова входят в графики.