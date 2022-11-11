В Укренерго розповіли деталі обмеження споживання на 12 листопада: список областей

Деталі

Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Укренерго зазначає, що в інших областях України відключення не прогнозуються.

Цитата

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Як повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у п'ятницю, 11 листопада, у Києві з аварійних відключень електроенергії знову входять у графіки.