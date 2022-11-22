В Укрэнерго назвали страны, в которых ищут автотрансформаторы

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"Испания, Бельгия, Южная Корея, Индия, Китай и Украина – это те страны, в которых размещены существенные производственные мощности по производству автотрансформаторов. Причем нужно понимать, что тот класс напряжения, который используется в Украине, специфичен для стран СНГ, он не совпадает с классом напряжения, которые используют, например, европейские страны. У нас, как в железнодорожном пути, широкое и узкое. Так же у нас по классу напряжения сети в магистральной используется 750 и 330 кВ, а в Европе 400 и 2202", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, ищут автотрансформаторы во всех странах независимо от их степени дружества к Украине.

"То есть задача со звездочкой состоит в том, чтобы найти не просто мощный автотрансформатор, а чтобы он подходил по классу напряжения к нашей сети, чтобы его можно было сразу поставить. Поэтому ищем практически во всех этих странах, которые я назвал. Безусловно, есть производство автотрансформаторов в Японии. Ищем во всех странах не зависимо от степени их дружества к нам", – сказал Кудрицкий.

Напомним

Из-за ракетных ударов россии в Украине почти не осталось невредимых тепловых и гидроэлектростанций.