В Укренерго назвали країни, в яких шукають автотрансформатори

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"Іспанія, Бельгія, Південна Корея, Індія, Китай та Україна – це ті країни в яких розміщені суттєві виробничі потужності по виробництву автотрансформаторів. Причому потрібно розуміти, що той клас напруги, який використовується в Україні, є специфічним для країн СНД, він не співпадає з класом напруги, які використовують, наприклад, європейські країни. У нас, як в залізничній колії, є широка та вузька. Так само у нас по класу напруги мережі в магістральній використовується 750 та 330 кВ, а в Європі 400 і 2202", – розповів Кудрицький.

За його словами, шукають автотрансформатори в усіх країнах не залежно від їхнього ступеня дружності до України.

"Тобто задача із зірочкою полягає в тому, щоб знайти не просто потужний автотрансформатор, а щоб він підходив по класу напруги до нашої мережі, щоб його можна було відразу поставити. Тому шукаємо практично в усіх цих країнах, які я назвав. Безумовно, є виробництво автотрансформаторів в Японії. Шукаємо в усіх країнах не залежно від ступеня їх дружності до нас", – сказав Кудрицький.

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Через ракетні удари росії в Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій.