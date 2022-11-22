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В Укренерго назвали країни, в яких шукають автотрансформатори

В Укренерго назвали країни, в яких шукають автотрансформатори

Київ • УНН

 • 436850 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Укренерго Володимир Кудрицький під час брифінгу повідомив, що автотрансформатори шукають в країнах, де є значні виробничі потужності з їхнього виробництва – в Іспанії, Бельгії, Південній Кореї, Індії, Китаї та Японії, передає УНН.

Цитата

"Іспанія, Бельгія, Південна Корея, Індія, Китай та Україна – це ті країни в яких розміщені суттєві виробничі потужності по виробництву автотрансформаторів. Причому потрібно розуміти, що той клас напруги, який використовується в Україні, є специфічним для країн СНД, він не співпадає з класом напруги, які використовують, наприклад, європейські країни. У нас, як в залізничній колії, є широка та вузька. Так само у нас по класу напруги мережі в магістральній використовується 750 та 330 кВ, а в Європі 400 і 2202", – розповів Кудрицький.

За його словами, шукають автотрансформатори в усіх країнах не залежно від їхнього ступеня дружності до України.

"Тобто задача із зірочкою полягає в тому, щоб знайти не просто потужний автотрансформатор, а щоб він підходив по класу напруги до нашої мережі, щоб його можна було відразу поставити. Тому шукаємо практично в усіх цих країнах, які я назвав. Безумовно, є виробництво автотрансформаторів в Японії. Шукаємо в усіх країнах не залежно від ступеня їх дружності до нас", – сказав Кудрицький.

Нагадаємо

Через ракетні удари росії в Україні майже не залишилося неушкоджених теплових та гідроелектростанцій.

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