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В Украину запретили ввезти 10 тысяч экземляров книги "Как жили на Руси"

Киев • УНН

 • 10329 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Госкомтелерадио не дал разрешения на ввоз в Украину 10 тысяч экземпляров книги, которая пропагандирует государство-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает УНН.

В Украину запретили ввезти 10 тысяч экземляров книги "Как жили на Руси"

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" (издатель - ООО "Манн, Иванов и Фербер", Москва) в количестве 10 тыс. экземпляров", - сказано в сообщении.

Как отмечается, эксперты признали, что в этом издании, рассчитанном на детей, присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора и фальсификации истории Киевской Руси, непризнание Украинского государства.

"Согласно закону Украины "Об издательском деле" издательская продукция, содержащая материалы, содержание которых направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, не может быть разрешена к распространению на территории Украины", - сообщили в комитете.

Напомним, 23 мая вступило в силу постановление Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и ввозимой из территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины".

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