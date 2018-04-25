В Україну заборонили ввезти 10 тисяч екземлярів книги "Как жили на Руси"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Держкомтелерадіо не дав дозволу на ввезення в Україну 10 тисяч екземплярів книги, що пропагує державу-агресора. Про це повідомляє прес-служба комітету, передає УНН.
“Держкомтелерадіо відмовив ТОВ „Якабу Трейд“ у видачі дозволу на ввезення з території держави-агресора книги Олени Качур „Как жили на Руси“ (видавець — ООО „Манн, Иванов и Фербер“, Москва) у кількості 10 тис. примірників”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, експерти визнали, що у цьому виданні, розрахованому на дітей, присутні ознаки пропаганди держави-агресора та фальшування історії Київської Русі, невизнання Української держави.
“Відповідно до Закону України „Про видавничу справу“ видавнича продукція, що містить матеріали, зміст яких спрямований на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, не може бути дозволена до розповсюдження на території України”, — повідомили в комітеті.
Нагадаємо, 23 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів України “Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України”.