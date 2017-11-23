В Украине за три года поступило 800 млн евро "зеленых" инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За три года в "зеленые" проекты в Украине привлечено почти 800 млн евро. Об этом сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук во время IX Международного инвестиционного бизнес-форума "Возобновляемая энергетика и энергоэффективная модернизация промышленности", передает корреспондент УНН.
"Начиная с 2015 года, в проекты по возобновляемой энергетике привлечено около 800 млн евро инвестиций. Но это только начало. На интерактивной карте по возобновляемой энергетике Украины UA MAP имеем новых проектов на 1,2 млрд евро", - отметил он.
По словам Савчука, в соответствии с Национальным планом действий по возобновляемой энергетике до 2020 года Украина должна получать 11% энергии из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении. Кроме того, Энергетической стратегией Украины до 2035 года поставлена более амбициозную цель - 25% "зеленой" энергии.
"На сегодняшний день уже принят ряд важных законодательных инициатив, которые создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику. Благодаря этому за последние три года введено 1670 МВт новых тепловых мощностей, использующих альтернативные источники энергии. В такие проекты по замещению газа привлечено около 400 млн евро", - уточнил глава Госэнергоэффективности.
Также, как добавил Савчук, благодаря совершенствованию системы "зеленого" тарифа и его привязке к курсу евро, с начала 2015 стремительно растет объем вводимых мощностей возобновляемой электроэнергетики. От началу 2015 году в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 353 МВт мощностей и привлечено более 345 млн евро инвестиций на их установку.
Как сообщал УНН, украинцы установили солнечных панелей на 22 млн евро.