В Украине за три года поступило 800 млн евро "зеленых" инвестиций

"Начиная с 2015 года, в проекты по возобновляемой энергетике привлечено около 800 млн евро инвестиций. Но это только начало. На интерактивной карте по возобновляемой энергетике Украины UA MAP имеем новых проектов на 1,2 млрд евро", - отметил он.

По словам Савчука, в соответствии с Национальным планом действий по возобновляемой энергетике до 2020 года Украина должна получать 11% энергии из возобновляемых источников в конечном энергопотреблении. Кроме того, Энергетической стратегией Украины до 2035 года поставлена ​​более амбициозную цель - 25% "зеленой" энергии.

"На сегодняшний день уже принят ряд важных законодательных инициатив, которые создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику. Благодаря этому за последние три года введено 1670 МВт новых тепловых мощностей, использующих альтернативные источники энергии. В такие проекты по замещению газа привлечено около 400 млн евро", - уточнил глава Госэнергоэффективности.

Также, как добавил Савчук, благодаря совершенствованию системы "зеленого" тарифа и его привязке к курсу евро, с начала 2015 стремительно растет объем вводимых мощностей возобновляемой электроэнергетики. От началу 2015 году в секторе возобновляемой электроэнергетики введено 353 МВт мощностей и привлечено более 345 млн евро инвестиций на их установку.

Как сообщал УНН, украинцы установили солнечных панелей на 22 млн евро.