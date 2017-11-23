В Україну за три роки надійшло 800 млн євро "зелених" інвестицій

“Починаючи з початку 2015 року, у проекти з відновлювальної енергетики залучено близько 800 млн євро інвестицій. Але це лише початок. На Інтерактивній карті з відновлювальної енергетики України UA MAP маємо нових проектів на 1,2 млрд євро”, — зазначив він.

За словами Савчука, відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року Україна має отримувати 11% енергії з відновлювальних джерел у кінцевому енергоспоживанні. Крім того, Енергетичною стратегією України до 2035 року поставлено більш амбітну мету — 25% “зеленої” енергії.

“На сьогодні вже ухвалено низку важливих законодавчих ініціатив, які створюють сприятливі умови для залучення інвестицій у відновлювальну енергетику. Завдяки цьому за останні три роки введено 1670 МВт нових теплових потужностей, що використовують альтернативні джерела енергії. У такі проекти із заміщення газу залучено близько 400 млн євро”, — уточнив голова Держенергоефективності.

Також, як додав Савчук, завдяки вдосконаленню системи “зеленого” тарифу та його прив’язці до курсу євро, від початку 2015 року стрімко зростає обсяг нововведених потужностей відновлювальної електроенергетики. Від початку 2015 року у секторі відновлювальної електроенергетики введено 353 МВт потужностей та залучено понад 345 млн євро інвестицій на їх встановлення.

Як повідомляв УНН, українці встановили сонячних панелей на 22 млн євро.