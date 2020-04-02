В Украине из-за границы вернулись еще почти 6,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение суток сотрудники Госпогранслужбы осуществили оформление в оба направления 12,4 тыс. человек, более половины направлялись в Украину. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Из-за границы вернулся почти 6500 граждан Украины", - сообщили пограничники.
Отмечается, что по состоянию на утро четверга в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.
За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, в течение суток Украину оставили более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.
"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8000 человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, Украина из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 полностью закрыла границы с 27 марта.