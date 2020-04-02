В Україну з-за кордону повернулися ще майже 6,5 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Упродовж доби співробітники Держприкордонслужби здійснили оформлення в обидва напрямки 12,4 тис. осіб, більше половини прямували в Україну. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
“Із-за кордону повернулося майже 6,5 тисяч громадян України”, — повідомили прикордонники.
Зазначається, що станом на ранок четверга в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає.
Минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 2,5 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
Окрім того, упродовж доби Україну залишили понад 4,3 тис. осіб, у тому числі майже 1,7 тис. іноземців.
“За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я більше ніж 8 тисяч осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки”, — повідомили в ДПСУ.
Як повідомляв УНН, Україна через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 повністю закрила кордони з 27 березня.