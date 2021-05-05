В Украину с визитом едут министры иностранных дел стран Бенилюкса: что в программе

Детали

По данным МИД, 6-7 мая вицепремьер-министр, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн посетят Украину с общим рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Визит имеет целью продемонстрировать солидарность Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с Украиной на фоне дестабилизирующих действий России", - отметили в ведомстве.

6 мая главы бельгийской, нидерландской и люксембургской дипломатии совершат поездку к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, где ознакомятся с ситуацией по безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и практическими шагами, которые осуществляет Украина для облегчения жизни местного населения, в частности осмотрят функционирование КПВВ.

7 мая Дмитрий Кулеба проведет переговоры с коллегами из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, на которых стороны обсудят консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины, продвижение внутренних трансформаций в нашем государстве.

Министры уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса.

Отметим, что Бенилюкс - регион Европы, созданный в 1944 г. Включает в себя Европейские страны таможенно-экономического союза - Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Название происходит от первых слогов названий стран-участниц союза. В Европе этот союз называют Benelux.

Дополнение

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сегодня, 5 мая, начнет официальный визит в Киев. Визит происходит, в частности, как знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.

Как сообщалось, официальная часть визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине начнется завтра, 6 мая. А его прибытие в нашу страну ожидается поздно вечером 5 мая, после 23:00.

Согласно программе визита, которая просочилась в СМИ, Блинкен 6 мая проведет встречи и с другими украинскими чиновниками - до встречи с Зеленским. А после - с гражданским обществом, штатом посольства США, а также даст интервью для СМИ. Уже вечером Блинкен собирается завершить визит.

Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известная в Украине.