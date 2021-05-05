В Україну з візитом їдуть міністри закордонних справ країн Бенілюксу: що у програмі

Деталі

За даними МЗС, 6-7 травня віцепрем’єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес, міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок та міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн відвідають Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Візит має на меті продемонструвати солідарність Бельгії, Нідерландів та Люксембургу з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії", - зазначили у відомстві.

6 травня глави бельгійської, нідерландської та люксембурзької дипломатії здійснять поїздку до лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях, де ознайомляться із безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту та практичними кроками, які здійснює Україна задля полегшення життя місцевого населення, зокрема оглянуть функціонування КПВВ.

7 травня Дмитро Кулеба проведе переговори з колегами з Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, на яких сторони обговорять консолідацію міжнародної підтримки України задля стримування Росії від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, просування внутрішніх трансформацій в нашій державі.

Міністри приділять окрему увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та країнами Бенілюксу.

Відзначимо, що Бенілюкс — регіон Європи, створений в 1944 р. Включає в себе Європейські країни митно-економічного союзу — Бельгію, Нідерланди та Люксембург. Назва походить від перших складів назв країн-учасників союзу. В Європі цей союз називають Benelux.

Доповнення

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні, 5 травня, розпочне офіційний візит до Києва. Візит відбувається, зокрема, як знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України та в окупованому Криму протягом минулого місяця.

Як повідомлялося, офіційна частина візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україні розпочнеться завтра, 6 травня. А його прибуття до нашої країни очікується пізно ввечері 5 травня, після 23:00.

Згідно з програмою візиту, яка просочилася у ЗМІ, Блінкен 6 травня проведе зустрічі й з іншими українськими високопосадовцями - до зустрічі із Зеленським. А опісля - з громадянським суспільством, штатом посольства США, а також дасть інтерв'ю для ЗМІ. Вже ввечері Блінкен збирається завершити візит.

Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.