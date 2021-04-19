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В Украине из Азии завозили "черные" препараты для лечения смежных болезней при COVID-19

В Украине из Азии завозили "черные" препараты для лечения смежных болезней при COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15316 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Заблокировано контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения смежных болезней при COVID-19. Продукцию доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, что контрабандно ввозила медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные при свертывании крови при COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что продукцию в Украине доставляли самолетами с одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Так, согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

"Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных учреждений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:

• 4,2 тысячи упаковок, незарегистрированных в Украине медицинских препаратов на общую сумму почти 6,5 млн грн;
• 66,2 тысячи долларов и 65 000 гривен наличными;
• банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты;
• компьютерную технику и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним

В Киеве незаконно изготавливали фейковые справки об отрицательном тесте на COVID-19, цена стартовала от 900 грн. К схеме причастны работники частной лаборатории.

Это уже не первый случай со схемами со справками о тесте на COVID-19. Так, в январе полиция разоблачила супругов, которые изготовляли поддельные справки о прохождении теста на коронавирус. Ежедневно злоумышленники изготавливали не менее 70 фальсифицированных справок по 500 грн. Полиция открыла производство.

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