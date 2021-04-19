В Україну з Азії завозили "чорні" препарати для лікування суміжних хвороб при COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Заблоковано контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування суміжних хвороб при COVID-19. Продукцію доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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“Служба безпеки України припинила діяльність організованої злочинної групи, яка контрабандно ввозила медичні препарати невідомого походження та якості. Серед ліків — засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.
Так, згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.
“Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, правоохоронці провели обшуки у Києві та області, вилучено:
• 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;
• 66,2 тисячі дол. США та 65 тисяч гривень готівкою;
• банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати;
• комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.
Нагадаємо
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