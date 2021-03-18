Продаж довідок про негативний тест на COVID-19: у Києві викрили працівників приватної лабораторії

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"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито осіб, які займалися виготовленням та збутом підроблених довідок про негативний тест на COVID-19 без проходження відповідних досліджень", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час досудового розслідування, як вказали у прокуратурі, встановлено, що до схеми причетні двоє киян.

При цьому у поліції вказують, що встановлено, що "до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії та мешканець Києва, який займався розповсюдженням готових довідок".

За даними прокуратури, один з причетних до схеми киян підшуковував осіб, які планували поїздку за кордон, та пропонував їм отримати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 без проходження обстеження. За даними поліції, видавалися як сертифікати для виїзду громадян за кордон, так і довідки, що могли бути використані за місцем вимоги.

"У разі успішних домовленостей спільник, який працює у одній із приватних столичних лабораторій, виготовляв довідку без проведення тестування", - вказали у прокуратурі.

"Крім того, встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів із негативного на позитивний", - додали у поліції.

За даними поліції, вартість однієї довідки становила від 900 до 1800 гривень - залежно від терміну "виконання".

За попередніми даними, які наводить прокуратура, з лютого по березень поточного року учасникам групи вдалося реалізувати близько 80 фальсифікованих лікарських довідок. За даними поліції, на суму понад 135 тис. грн.

Під час обшуку у лабораторії та за місцем мешкання зловмисників, як зазначили у прокуратурі, правоохоронці вилучили бланки сертифікатів та довідок з печатками лабораторії, печатки, грошові кошти у сумі близько 500 тис. гривень, чорнові записи, а також інші речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обшуки провели 17 березня, вказали у поліції.

Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз щодо вилучених доказів.

Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Це вже не перший випадок зі схемами з довідками про тест на COVID-19. Так, у січні поліція викрила подружжя, яке виготовляло підроблені довідки про проходження тесту на коронавірус. Щодня зловмисники виготовляли щонайменше 70 фальсифікованих довідок по 500 грн. Поліція відкрила провадження.