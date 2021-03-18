Продажа справок об отрицательном тесте на COVID-19: в Киеве разоблачили работников частной лаборатории

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"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены лица, занимавшиеся изготовлением и сбытом поддельных справок об отрицательном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований", - говорится в сообщении.

Детали

Во время досудебного расследования, как указали в прокуратуре, установлено, что к схеме причастны двое киевлян.

При этом в полиции отмечают, что установлено, что "к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок".

По данным прокуратуры, один из причастных к схеме киевлян подыскивал лиц, планировавших поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. По данным полиции, выдавались как сертификаты для выезда граждан за границу, так и справки, которые могли быть использованы по месту требования.

"В случае успешных договоренностей сообщник, который работает в одной из частных столичных лабораторий, изготавливал справку без проведения тестирования", - указали в прокуратуре.

"Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный", - добавили в полиции.

По данным полиции, стоимость одной справки составляла от 900 до 1800 гривен - в зависимости от срока "выполнения".

По предварительным данным, которые приводит прокуратура, с февраля по март текущего года участникам группы удалось реализовать около 80 фальсифицированных медсправок. По данным полиции, на сумму свыше 135 тыс. грн.

Во время обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников, как отметили в прокуратуре, правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. гривен, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершения уголовного преступления. Обыски провели 17 марта, указали в полиции.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Это уже не первый случай со схемами со справками о тесте на COVID-19. Так, в январе полиция разоблачила супругов, которая изготовляла поддельные справки о прохождении теста на коронавирус. Ежедневно злоумышленники изготавливали не менее 70 фальсифицированных справок по 500 грн. Полиция открыла производство.