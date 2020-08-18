В Украину из Анголы спецрейсом вернули тяжелобольного моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Тяжелобольного украинского моряка специальным медицинским рейсом репатриировали из Анголы в Украину после двух неудачных попыток эвакуации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Республике Ангола.
"18 августа 2020 года, после двух нерезультативных попыток эвакуировать из Луанды (столица Анголы - ред.) тяжелобольного украинского моряка гуманитарными рейсами ангольской авиакомпании TAAG и французской Air France, Посольству Украины в Анголе удалось репатриировать тяжелобольного гражданина Украины специальным медицинским авиарейсом, обеспеченным компанией Global Voyager Assistance Black Sea, а также с помощью и активным участием в отправке представителя копании Etic Sas Africa P&I Services и медицинского персонала клиники Sagrada Esperança г. Луанда", - говорится в сообщении.
В посольстве объяснили: определенные трудности в репатриации возникли вследствие состояния здоровья больного гражданина Украины, а также закрытой границы Анголы в связи с пандемией COVID-19.
Сотрудники посольства сопроводили гражданина Украины к самолету Air Alliance аэропорта Кватро где Феверейру, куда его доставили скорой помощью клиники Sagrada Esperança и где ему была оказана всяческая поддержка.
"Посольство Украины в Анголе выражает благодарность компетентным ангольским органам за оперативность действий в организации предоставления разрешения на прилет специального медицинского борта, а также компании Global Voyager Assistance Black Sea, копании Etic Sas Africa P & I Services и клиники Sagrada Esperança за значительную работу по репатриации украинского моряка", - говорится в сообщении.
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