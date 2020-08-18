В Україну з Анголи спецрейсом повернули тяжкохворого моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Тяжкохворого українського моряка спеціальним медичним рейсом репатріювали з Анголи в Україну після двох невдалих спроб евакуації, передає УНН із посиланням на пресслужбу Посольства України в Республіці Ангола.
"18 серпня 2020 р., після двох нерезультативних спроб евакуювати з Луанди (столиця Анголи - ред.) тяжкохворого українського моряка гуманітарними рейсами ангольської авіакомпанії TAAG і французької Air France, Посольству України в Анголі вдалося репатріювати тяжкохворого громадянина України спеціальним медичним авіарейсом, забезпеченим компанією Global Voyager Assistance Black Sea, а також з допомогою і активною участю у відправці представника копанії Etic Sas Africa P&I Services і медичного персоналу клініки Sagrada Esperança м. Луанда", - йдеться в повідомленні.
У посольстві пояснили: певні складнощі у репатріації виникли внаслідок стану здоров’я хворого громадянина України, а також закритого кордону Анголи у зв’язку з пандемією COVID-19.
Співробітники посольства супроводили громадянина України до літака Air Alliance аеропорта Кватру де Феверейру, куди його доставили швидкою допомогою клініки Sagrada Esperança і де йому була надана всіляка підтримка.
"Посольство України в Анголі висловлює вдячність компетентним ангольським органам за оперативність дій в організації надання дозволу на прильот спеціального медичного борту, а також компанії Global Voyager Assistance Black Sea, копанії Etic Sas Africa P&I Services та клініки Sagrada Esperança за значну роботу по репатріації українського моряка", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, до порту "Південний" на Одещині зайшов суховантаж PATRA під прапором Греції, на якому у 11 членів екіпажу виявлено COVID-19.