У порт "Південний" зайшов грецький корабель, на якому в половини екіпажу виявлено COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. До порту "Південний" на Одещині зайшов суховантаж PATRA під прапором Греції, на якому у 11 членів екіпажу виявлено COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів України.
"Судно PATRA, прапор Греція, прямувало з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем із 22 моряків. 8 серпня стало на рейд порту "Південний", де завдяки заздалегідь спільно відпрацьованим всіма службами заходам щодо запобігання проникнення епідемії через морські порти, у 11 членів екіпажу виявлено COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Так, 11:27 Лоцман з дотриманням всіх запобіжних заходів в засобах індивідуального захисту, піднявся на борт судна. О 13:20 судно PATRA було ошвартоване до причалу №3Н для карантинної стоянки. Санітарно-епідеміологічна служба піднялася на борт і провела медичний огляд та епідрозслідування із взяттям матеріалу на коронавірус у всіх членів екіпажу.
"При тестуванні у 11 моряків підтверджений COVID-19", - проінформували в АМПУ.
Повідомляється, що санітарно-карантинним відділом було прийнято рішення про госпіталізацію хворих.
О 22:55 3 карети швидкої допомоги госпіталізували 11 хворих на COVID-19 в одне з лікувальних установ міста.
Окрім того, у решти 11 членів екіпажу були взяті проби для проведення аналізу на антитіла. За результатами аналізів буде прийматися рішення про подальші дії, зазначили в адміністрації.
"На весь час стоянки судна біля причалу №3Н буде забезпечена цілодобова охорона судна, для виключення можливості попадання на судно сторонніх людей і виходу на берег членів екіпажу", - додали в АМПУ.
Нагадаємо, на фрегаті "Гетьман Сагайдачний" у моряка виявили COVID-19.