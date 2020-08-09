В порт "Южный" зашел греческий корабль, на котором у половины экипажа обнаружен COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86756 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102518 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127673 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107840 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128005 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104071 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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В порт "Южный" зашел греческий корабль, на котором у половины экипажа обнаружен COVID-19

В порт "Южный" зашел греческий корабль, на котором у половины экипажа обнаружен COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В порт "Южный" в Одесской области зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором у 11 членов экипажа обнаружен COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.

"Судно PATRA, флаг Греция, направлялось из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. 8 августа стало на рейд порта "Южный", где благодаря заранее совместно отработанным всеми службами мерам по предотвращению проникновения эпидемии через морские порты, у 11 членов экипажа выявлен COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, 11:27 лоцман с соблюдением всех мер предосторожности в средствах индивидуальной защиты, поднялся на борт судна. В 13:20 судно PATRA было ошвартовано к причалу №3Н для карантинной стоянки. Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование со взятием материала на коронавирус у всех членов экипажа.

"При тестировании у 11 моряков подтвержден COVID-19", - проинформировали в АМПУ.

Сообщается, что санитарно-карантинным отделом было принято решение о госпитализации больных.

В 22:55 3 кареты скорой помощи госпитализировали 11 больных COVID-19 в одно из лечебных учреждений города.

Кроме того, у остальных 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях, отметили в администрации.

"На все время стоянки судна у причала №3Н будет обеспечена круглосуточная охрана судна, для исключения возможности попадания на судно посторонних людей и выхода на берег членов экипажа", - добавили в АМПУ.

Напомним, на фрегате "Гетман Сагайдачный" у моряка обнаружили COVID-19.

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