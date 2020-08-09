В порт "Южный" зашел греческий корабль, на котором у половины экипажа обнаружен COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В порт "Южный" в Одесской области зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором у 11 членов экипажа обнаружен COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов Украины.
"Судно PATRA, флаг Греция, направлялось из египетского порта Эль-Дехейла с экипажем из 22 моряков. 8 августа стало на рейд порта "Южный", где благодаря заранее совместно отработанным всеми службами мерам по предотвращению проникновения эпидемии через морские порты, у 11 членов экипажа выявлен COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, 11:27 лоцман с соблюдением всех мер предосторожности в средствах индивидуальной защиты, поднялся на борт судна. В 13:20 судно PATRA было ошвартовано к причалу №3Н для карантинной стоянки. Санитарно-эпидемиологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование со взятием материала на коронавирус у всех членов экипажа.
"При тестировании у 11 моряков подтвержден COVID-19", - проинформировали в АМПУ.
Сообщается, что санитарно-карантинным отделом было принято решение о госпитализации больных.
В 22:55 3 кареты скорой помощи госпитализировали 11 больных COVID-19 в одно из лечебных учреждений города.
Кроме того, у остальных 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях, отметили в администрации.
"На все время стоянки судна у причала №3Н будет обеспечена круглосуточная охрана судна, для исключения возможности попадания на судно посторонних людей и выхода на берег членов экипажа", - добавили в АМПУ.
Напомним, на фрегате "Гетман Сагайдачный" у моряка обнаружили COVID-19.