На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" у моряка виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” у моряка виявили COVID-19. Всіх моряків судна відправили на карантин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал МОЗ “Коронавірус у регіонах”.
“На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” у моряка виявили коронавірус.Всіх моряків судна F130 “Гетьман Сагайдачний” відправили на карантин. Місцеві ЗМІ пишуть, що близько 30 моряків наразі перебувають на вертолітному ангарі фрегата. Також є підозри, що на COVID-19 може хворіти моряк рятувального судна “Олександр Охріменко”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у липні повідомлялося, що більшість членів екіпажу судна “Софія” заразились коронавірусною інфекцією.