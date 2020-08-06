На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" у моряка виявили COVID-19

“На фрегаті “Гетьман Сагайдачний” у моряка виявили коронавірус.Всіх моряків судна F130 “Гетьман Сагайдачний” відправили на карантин. Місцеві ЗМІ пишуть, що близько 30 моряків наразі перебувають на вертолітному ангарі фрегата. Також є підозри, що на COVID-19 може хворіти моряк рятувального судна “Олександр Охріменко”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що більшість членів екіпажу судна “Софія” заразились коронавірусною інфекцією.