На фрегате "Гетман Сагайдачный" у моряка обнаружили COVID-19

"На фрегате "Гетман Сагайдачный" у моряка обнаружили коронавирус. Всех моряков судна F130 "Гетман Сагайдачный" отправили на карантин. Местные СМИ пишут, что около 30 моряков сейчас находятся на вертолетном ангаре фрегата. Также есть подозрения, что COVID-19 может болеть моряк спасательного судна "Александр Охрименко", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле сообщалось, что большинство членов экипажа судна "София" заразились коронавирусной инфекцией .