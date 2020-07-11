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Степанов: більшість членів екіпажу судна "Софія" інфіковані коронавірусом

Степанов: більшість членів екіпажу судна "Софія" інфіковані коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Більшість членів екіпажу судна “Софія” заразились коронавірусною інфекцією. Екіпаж перебуває на карантині. Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресцентр глави держави, інформує УНН.

Так, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів президенту щодо ситуації на судні “Софія”, екіпаж якого перебуває на карантині.

За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж — на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.

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Водночас, за даними портала Marinetraffic, судно “Софія” (прапор Ліберії) перебуває в порту “Південний”, що в Україні. Кінцевий пункт призначення судна — порт “Октябрськ”, що у Миколаєві.

Іншої інформації щодо судна у повідомленні не повідомляється.

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