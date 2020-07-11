Пандемія: ВООЗ зафіксувала майже 220 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Кількість підтверджених Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 219 тис., перевищивши 12,3 млн. Згідно з опублікованими в суботу ввечері даними ВООЗ, кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 5,2 тис. і склала понад 556 тис., пише УНН.
Станом на 11:00 за київським часом 11 липня в світі було зареєстровано 12 322 395 інфікованих та 556 335 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 219 983, кількість померлих збільшилася на 5 286. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 228 102 випадки зараження і 5 565 смертей.
Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 6 397 230. За добу цей показник виріс на 132 520. Кількість померлих там збільшилася на 3 487 і досягла 279 857. У Європі налічуються 2 888 850 інфікованих і 202 837 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 20 770, кількість померлих збільшилася на 497.
Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 255 977, зафіксовано 30 145 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 17 198, померли 455 осіб.
Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 3 097 300. Далі йдуть Бразилія (1 755 779), Індія (820 916), Росія (720 547), Перу (316 448), Чилі (309 274), Велика Британія (288 137), Мексика (282 283), Іспанія (253 908) і Іран (252 720).