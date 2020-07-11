Пандемия: ВОЗ зафиксировала почти 220 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за сутки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 219 тыс., превысив 12,3 млн. Согласно опубликованным в субботу вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,2 тыс. и составило свыше 556 тыс., пишет УНН.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени 11 июля в мире было зарегистрировано 12 322 395 инфицированных и 556 335 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 219 983, число умерших увеличилось на 5 286. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 228 102 случая заражения и 5 565 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 6 397 230. За сутки этот показатель вырос на 132 520. Число умерших там увеличилось на 3 487 и достигло 279 857. В Европе насчитываются 2 888 850 заразившихся и 202 837 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 770, количество умерших увеличилось на 497.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 255 977, зафиксировано 30 145 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 198, умерли 455 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 097 300. Далее следуют Бразилия (1 755 779), Индия (820 916), Россия (720 547), Перу (316 448), Чили (309 274), Великобритания (288 137), Мексика (282 283), Испания (253 908) и Иран (252 720).

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