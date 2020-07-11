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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 120684 просмотра

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4 марта, 14:27 • 123306 просмотра

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Степанов: большинство членов экипажа судна "София" инфицированы коронавирусом

Степанов: большинство членов экипажа судна "София" инфицированы коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Большинство членов экипажа судна “София” заразились коронавирусной инфекцией. Экипаж находится на карантине. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-центр главы государства, передает УНН.

Так, министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту о ситуации на судне “София”, экипаж которого находится на карантине.

По словам главы МОЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

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В то же время, по данным портала Marinetraffic, судно “София” (флаг Либерии) находится в порту “Южный”, что в Украине. Конечный пункт назначения судна — порт “Октябрьск”, что в Николаеве.

О другой информации в сообщении не говорится.

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