Степанов: большинство членов экипажа судна "София" инфицированы коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Большинство членов экипажа судна “София” заразились коронавирусной инфекцией. Экипаж находится на карантине. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-центр главы государства, передает УНН.
Так, министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту о ситуации на судне “София”, экипаж которого находится на карантине.
По словам главы МОЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.
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В то же время, по данным портала Marinetraffic, судно “София” (флаг Либерии) находится в порту “Южный”, что в Украине. Конечный пункт назначения судна — порт “Октябрьск”, что в Николаеве.
О другой информации в сообщении не говорится.