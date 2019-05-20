В Украину идут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Синоптики прогнозируют, что 21 мая в западных и Житомирской областях пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны - небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Лишь в восточных и большинстве южных областей - без осадков. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу, 21 мая в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями; грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах местами сильные дожди. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°.
На остальной территории страны ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков. Температура ночью 11-16°, на востоке страны местами 7-10°, днем 21-26°.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
На 22-23 мая прогнозируется переменная облачность.
Ожидаются кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в западных областях 16-21°, 23 мая в южных областях - 22-27°.
Прогнозируется, что 24-25 мая пройдут кратковременные дожди, грозы (ночью местами).
Температура ночью 9-15°; днем 19-24°. В западных областях 15-20°. А 24 мая на юге и востоке страны до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.
Напомним, на Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидают грозы.
Также УНН сообщал, что нынешнее лето будет в целом теплым, даже жарким, в течение которого возможны ливни и град.