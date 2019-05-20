На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження — на частині територій очікують грози. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
“Протягом 21-22 травня на більшій частині території Закарпатської області очікуються значні дощі, в східних та центральних районах місцями сильні дощі. В першій половині ночі 21 травня в східних та центральних районах грози, місцями град. Під час грози місцями шквалисте посилення південного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 травня в Україні очікується мінлива хмарність.
Як повідомляв УНН, внаслідок значних дощів 19-21 травня на річках басейну Прип’яті продовжиться ріст рівнів води на 0,2 — 0,8 м, над рівнями з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь.