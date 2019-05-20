На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В течение 21-22 мая на большей части территории Закарпатской области ожидаются значительные дожди, в восточных и центральных районах местами сильные дожди. В первой половине ночи 21 мая в восточных и центральных районах грозы, местами град. Во время грозы местами шквалистое усиление южного ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая в Украине ожидается переменная облачность.



Как сообщал УНН, вследствие значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий.



