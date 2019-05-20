На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44341 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66648 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83261 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95994 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123396 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111744 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137862 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144660 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 13841 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидают грозы. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.

"В течение 21-22 мая на большей части территории Закарпатской области ожидаются значительные дожди, в восточных и центральных районах местами сильные дожди. В первой половине ночи 21 мая в восточных и центральных районах грозы, местами град. Во время грозы местами шквалистое усиление южного ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая в Украине ожидается переменная облачность.

Как сообщал УНН, вследствие значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий.

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