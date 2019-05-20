В Україну йдуть дощі

КИЇВ. 20 травня. УНН. Синоптики прогнозують, що 21 травня у західних та Житомирській областях пройдуть грозові дощі, на решті території країни - невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Лише у східних та більшості південних областей - без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.