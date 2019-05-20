В Україну йдуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Синоптики прогнозують, що 21 травня у західних та Житомирській областях пройдуть грозові дощі, на решті території країни - невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Лише у східних та більшості південних областей - без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом, 21 травня у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями; грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті значні, в Карпатах місцями сильні дощі. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.
На решті території країни очікується мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Лише у східних та більшості південних областей без опадів. Температура вночі 11-16°, на сході країни місцями 7-10°, вдень 21-26°.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
На 22-23 травня прогнозується мінлива хмарність.
Очікуються короткочасні дощі (у північних областях невеликі), місцями грози. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, у західних областях 16-21°, 23 травня у південних областях - 22-27°.
Прогнозується, що 24-25 травня пройдуть короткочасні дощі, грози (вночі місцями).
Температура вночі 9-15°; вдень 19-24°. У західних областях 15-20°. А 24 травня на півдні та сході країни до 26°; у Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°.
Нагадаємо, на Закарпатті оголосили штормове попередження — на частині територій очікують грози.
Також УНН повідомляв, що нинішнє літо буде в цілому теплим, навіть спекотним, протягом якого можливі зливи й град.