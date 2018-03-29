В Украину идет потепление

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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КИЕВ. 29 марта. УНН. В пятницу, 30 марта в Украину придет теплая воздушная масса: столбик термометра достигнет +14 градусов. Об этом сообщает Укргидромецентр, передает УНН.

В Киеве утром, днем ​​в пятницу ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​5-7° тепла.

Прохладнее будет в Харьковской и Луганской областях. Ночью до - 6°, днем ​​от +2 до + 6°.

Теплее в западных областях: в Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской до + 12°, в Черновицкой области до + 14°.

А 31 марта в Киеве до + 15°. Прохладнее будет в Сумской области, до + 9°, теплее в Черновицкой + 17°.

Напомним, 28 марта в Украине похолодало на 2-5 градусов. Воздушная масса с севера Европы обусловила мокрый снег в большинстве областей.

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