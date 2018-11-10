В Украину ввозили из РФ опасные для жизни лекарства для онкобольных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группировки, которая организовала контрабандный ввоз и нелегальный сбыт в Украине лекарственных средств сомнительного качества для онкобольных, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы наладили поставки из страны-агрессора крупных партий незарегистрированных в Украине медицинских препаратов для реализации онкобольным в Киеве, Днепре, Харькове, Хмельницком и Виннице", - говорится в сообщение.
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В СБУ объяснили, что товар, который поступал международными почтовыми отправлениями, "распространялся" при содействии врачей региональных онкологических диспансеров.
Сотрудники СБУ установили, что фальсифицированные лекарства также завозились из Турции и Индии. Перевозки препаратов осуществлялось с грубым нарушением условий хранения, что приводило к потере медикаментозного эффекта.
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"По заключению профильных экспертов ввоз и сбыт в Украине этих лекарственных средств сомнительного качества представлял угрозу жизни и здоровью граждан", - отметили в СБУ.
Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли сотни упаковок незарегистрированных в Украине контрабандных лекарственных средств.
По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к организации противоправного механизма, продолжаются.
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Как сообщал УНН, по состоянию на июль план по закупке онкопрепаратов в 2018 году для Харьковской области реализован на 0%.
В Государственном бюджете предусмотрено на закупку лекарств и медицинских изделий 5,9 млрд грн, а потребность составляет 13,8 млрд грн.