В Україну з Польщі намагалися ввезти ліки на 250 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В автобусі “Варшава-Луцьк” українські прикордонники виявили велику партію ліків на загальну суму 250 тис. грн. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора ввечері в пункті пропуску „Ягодин-авто“ прикордонники, спільно з працівниками ДФС, в автобусі „Варшава — Луцьк“ знайшли сховані 368 упаковок медичних препаратів різних видів. З’ясувалось, що медикаменти не були задекларовані, а їх попередня вартість сягає 250 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДПСУ, контрабандний товар був схований у спальному приміщенні, багажнику та холодильнику автобусу.
Ліки вилучені та встановленим порядком передано компетентним органам.
Як повідомляв УНН, мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками або контрабандними медикаментами, викрили на Одещині правоохоронці.